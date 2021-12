OM, Nantes, PSG, LOSC… L’impact de la CAN est bien différent !

Alors que la reprise du football en France est attendu ce weekend avec la Coupe de France, une cinquantaine d’internationaux africains vont quitter la France pour participer à la CAN 2022…

Initialement prévue en 2021, la Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Cameroun aura finalement lieu du 9 janvier au 6 février 2022. Les clubs français vont donc devoir libérer leurs internationaux africains qualifiés pour cette compétition. Du côté de l’OM, les deux sénégalais Bamba Dieng et Pape Gueye sont concernés. L’impact reste donc raisonnable pour le club olympien car les deux joueurs sont surtout des remplaçants de luxe, ce qui ne sera pas le cas pour Nantes, Metz ou encore l’ASSE. En effet, Metz pourrait perdre jusqu’à 7 éléments alors que l’ASSE et Nantes 5 ! Le PSG devra se passer de 3 éléments dont deux titulaires (Gueye et Hakimi). A noter que Lille et Monaco ne comptent aucun internationaux susceptibles d’être appelés…

Les internationaux africains concernés par la CAN club par club en Ligue 1

METZ (7) : Bronn, P.A. Sarr, Kouyaté, Maïga, Oukidja, Boulaya, Alakouch.

SAINT-ÉTIENNE (5) : Neyou, Moukoudi, Sow, Khazri, Bouanga.

NANTES (5) : M. Simon, Coulibaly, Charles Traoré, Castelletto, Enème Bocari.

ANGERS (4) : Ebossé, Boufal, Ounahi, Boufal, Bahoken.

RENNES (4) : Aguerd, H. Traoré, Gomis, Sulemana.

CLERMONT (3) : Bayo, Salis Abdul Samed, Allevinah.

LYON (3) : Slimani, Kadewere, Toka Ekambi.

REIMS (3) : Konan, M. Doumbia, El Bilal Touré.

PARIS-SG (3) : A. Diallo, Gueye, Hakimi.

TROYES (3) : Kouamé, M. Baldé, I. Kaboré.

LENS (2) : Haïdara, Ganago.

OM (2) : P. Gueye, Dieng.

NICE (2) : Lemina, Atal.

STRASBOURG (2) : Djiku, Diallo.

BREST (1) : Belkebla.

BORDEAUX (1) : G. Mensah.

LORIENT (1) : Ouattara.

MONTPELLIER (1) : Oyongo

MONACO, LILLE : aucun.

La CAN devait se jouer au mois de juin et on a changé les règles — Antonetti

« C’est un jeu truqué, faussé. Quand nous avons constitué notre effectif, la CAN devait se jouer au mois de juin et on a changé les règles. C’est une très belle épreuve. Mais on ne peut pas enlever autant de joueurs dans une équipe. Et nous ne sommes pas les seuls. » Frédéric Antonetti – source : L’Equipe (22/12/2021)