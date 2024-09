OM : Nasri remercie Mcourt pour le mercato !

Officialisé hier dans l’après-midi, Adrien Rabiot est désormais Marseillais pour les deux prochaines années. De quoi mettre le sourire à Samir Nasri sur le plateau du CCC.

C’est officiel, Adrien Rabiot s’est engagé deux ans avec l’Olympique de Marseille. De quoi ravir un ancien minot du club, Samir Nasri. Présent sur plateau du Canal Champions Club, le joueur passé par Arsenal a fait l’éloge de ce recrutement surpris.

Grand coup de chapeau à Mehdi Benatia, mon ami, et à Frank McCourt, qui signe les chèques — Nasri

Pour lui c’est un « recrutement XXL », avant d’ajouté : « « ce joueur-là, avec ces qualités-là, il aurait signé dans le top 8 européen. L’avoir à Marseille, c’est une vraie valeur ajoutée. Grand coup de chapeau à Mehdi Benatia, mon ami, et à Frank McCourt, qui signe les chèques (…) Moi, ça ne me fait rien qu’il soit Parisien. Normalement, il aurait dû avoir un traitement différent au PSG. Je suis content qu’il signe à Marseille. », termine-t-il.

Samir Nasri sur l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM : « Je suis surpris dans le bon sens, c’est un recrutement XXL. Ce joueur-là avec ces qualités-là, il aurait signé dans le top 8 européen. L’avoir à Marseille, c’est une vraie valeur ajoutée. Grand coup de chapeau à Medhi… pic.twitter.com/JYr0oZ78ch — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 18, 2024

A lire aussi : OM PSG – Mercato : Dugarry s’enflamme sur le choix Rabiot !

La signature d’Adrien Rabiot à Marseille continue de faire réagir le microcosme du football français. Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien attaquant de l’OM et de Bordeaux Christophe Dugarry a donné son sentiment sur cette arrivée pour le moins inattendue.

« Le football se nourrit de toutes ses petites histoires. C’est essentiel pour notre championnat. (…) J’adore Rabiot ! c’est mon idole ! Mais quelle liberté ! Il assume la liberté de faire ce qu’il veut. Au PSG, il a décidé de ne pas prolonger, de garder sa mère comme agent, d’aller à la Juventus, et d’arriver en fin de contrat là-bas… (…) Là il décide d’aller à Marseille, il fait ce qu’il veut. Bravo Rabiot, il a raison. Il fait une carrière exceptionnelle et à chaque fois on lui explique que ce qu’il fait ce n’est pas bien. Lui, il continue, il est titulaire en équipe de France, capitaine à la Juventus ou c’est difficile au départ quand il est arrivé. Et là il signe à Marseille car c’est l’émotion qu’il a envie de vivre. Il a envie de partager quelque chose avec l’OM même s’il a porté le maillot du PSG, bravo à lui ! » a ainsi déclaré Christophe Dugarry.