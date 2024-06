Ex OM : Dugarry flingue Labrune… mais voit le bon côté de la catastrophe à venir !

Christophe Dugarry s’est exprimé sur la gestion des droits TV en Ligue 1, en critiquant les dirigeants des clubs du championnat français. Mais aussi en critiquant vivement la ligue.

Hier dans l’émission Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry champion du monde 1998 s’est exprimé sur les droits TV en France. À environ 2 mois de la reprise du championnat, aucun diffuseur n’a encore été trouvé. De quoi inquiéter Christophe Dugarry, « Moi je me suis déjà exprimé sur ça plusieurs fois. Il va y avoir de la casse ! Il va y avoir de la casse, c’est certain » exclame Dugarry. « Mais voilà, après il va falloir changer de modèle économique et il va falloir changer de façon de voir le football ou de consommer le football. Un coup c’est Nicollin qui y va de sa petite phrase contre Canal, un coup c’est Labrune… Bah écoutez, qu’est-ce que vous voulez que je dise ? Ils ont le retour de manivelle de ce qu’ils ont fait. », ajoute l’homme de 52 ans.

🗣️ Duga’ sur les droits TV de la Ligue 1 : « Plus t’es riche, plus tu fais des conneries. La Ligue a été d’une arrogance rare envers Canal+. » #RMCLive pic.twitter.com/Rit1NfZQHV — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) June 18, 2024

« Ils ont été d’une arrogance »

L’ancien international s’en est pris directement à la LFP, « Ils se sont mal comportés. Ils ont été d’une arrogance. Je parle de la Ligue au sens général parce qu’il y a eu plusieurs présidents différents. La Ligue a eu une arrogance, a été d’une arrogance rare vis-à-vis de Canal. Et aujourd’hui ils sont en train de le payer cher. Moi sincèrement ça ne me dérange pas. » explique l’ancien bordelais.

L’ancien marseillais continue en expliquant le problème du football français selon lui, « Il y a trop d’argent depuis bien longtemps. Et comme je l’ai toujours dit, plus tu es riche et plus tu fais des conneries et plus tu dépenses mal. Là il va falloir trouver des idées, réinventer un modèle économique, réinventer un football. Moi ce n’est pas fait pour me déplaire. J’en ai marre de voir des joueurs surpayés et qui m’ennuient match après match. Donc moi ça ne me pose aucun problème. » Il continue, « Cela fait des années et des années qu’ils auraient dû mettre un salary cap, qu’ils auraient dû prévoir et anticiper tout ça. Eux ils se sont dit qu’à partir du moment où les autres pays reçoivent des centaines et des centaines de millions, nous on est capables de faire la même chose. »

