OM : Niang voit un exploit !

Battus hier soir en terre allemande lors de la cinquième journée de Ligue des Champions, les marseillais ont raté l’occasion de se qualifier pour les phases à éliminations directes de la compétition et pointent maintenant à la quatrième place du groupe D.

Après cette défaite, tout reste encore possible pour les olympiens. Même si ils viennent de rater une occasion en or de pouvoir se qualifier pour les phases finales, il faudra redoubler d’efforts lors de la réception de Tottenham au Stade Vélodrome.

Même si ça sera pas une mince affaire, si les hommes d’Igor Tudor s’imposent à domicile face aux Spurs, ils seront qualifiés. Il y a même un meilleur scénario : si le Sporting et Francfort font match nul pour la dernière journée, et que l’OM gagne contre Tottenham, les phocéens termineront premiers du groupe D.

Tout se jouera donc au Vélodrome lors de la sixième journée. L’ancien avant-centre olympien Mamadou Niang, aujourd’hui consultant RMC Sport croit à une qualification.

« A la fin du match aller contre Francfort, si on pensait que l’OM allait jouer cette qualification sur ce dernier match contre Tottenham on aurait signé de suite. Il va falloir créer l’exploit c’est tout et l’équipe en est capable. Aujourd’hui on voit qu’ils font un bon match mais qu’ils perdent sur des erreurs grossières. Au vu de ce que peut faire l’OM, je pense qu’ils ont les qualités pour battre cette équipe de Tottenham. » Mamadou Niang – After Foot – 26/10/2022

⚪🔵 @mamadniang11 : « Au vu de ce que l’OM peut faire par séquences, je pense qu’ils ont la qualité pour battre cette équipe de Tottenham. » #rmclive pic.twitter.com/rnuVfj371E — After Foot RMC (@AfterRMC) October 26, 2022

