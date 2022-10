OM : Tudor annonce « le match de l’année! »

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Francfort (2-1) à l’occasion du cinquième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. En conférence de presse après la rencontre, Igor Tudor s’est montré positif et déjà concentré sur la reception de Tottenham mardi prochain !

L’entraineur de Igor Tudor l’OM a donné son sentiment sur la défaite de l’OM contre Francfort ce mercredi soir (2-1) en Ligue des champions :

» Ils étaient costauds, ils ont créé du danger mais nous aussi. Il y en a eu de part et d’autre. On a mis le contenu nécessaire pour pouvoir arracher le nul. Même si à la fin on perd, ça se joue sur des détails. On est quand même fautifs sur le deuxième but, mais j’ai vu des choses positives. On a cette finale dans six jours, il ne faut pas trop à se prendre la tête. Ce sera le match de l’année. Pour les supporters, ce sera beau. Vu comment on a joué jusque-là, on mériterait de gagner. On est suffisamment bons pour le faire. On a été courageux, on peut être fiers. La façon dont on a bousculé toutes ces équipes me rend fier. Les joueurs peuvent l’être. »Igor Tudor – Source : Conférence de presse / L’Equipe (26/10/2022)

