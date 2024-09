OM – Nice (2-0) : Marseille assure l’essentiel pour ces 125 ans !

L’Olympique de Marseille ne s’impose 2-0 pas face à Nice ce samedi à l’occasion de la 4eme journée de Ligue 1. Maupay et Henrique sont les buteurs du soir, même si l’OM n’a pas maitrisé son sujet face à un Nice maladroit.

OM 2-0 Nice Maupay (40′) Henrique (53′)

Le onze de départ de l’OM

Rulli

Rongier Balerdi Brassier Murillo

Kondogbia Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique

Maupay

Le Match :

L’OM a bien du mal a trouver du rythme dans cette première mi-temps. Nice ne se livre pas et les joueurs de De Zerbi sont trop arrêtés et imprécis. Luis Henrique s’offre une première occasion mais sa frappe est bien trop molle. Petit à petit c’est Nice qui se montre plus dangereux, en particulier sur le côté droit marseillais. Valentin Rongier est en souffrance, peu aidé par Greenwood. Bard et Ndombélé s’offrent plusieurs situations sans réussir à aller au bout. Finalement c’est Mohamed-Ali Cho qui déborde sur le côté droit, avant d’adresser un centre au second poteau pour Melvin Bard qui reprend le ballon d’une reprise de volée sur le poteau (37′) ! Malgré une domination dans les occasions, c’est bien l’OM qui ouvre le score, Luis Henrique centre, le ballon est dévié par Evann Guessand et Ndayishimiye s’arrête, Neal Maupay marque d’une tête bien placée dans le petit filet (40′ / 1-0). Un but de renard. L’OM s’en sort plutôt bien et va devoir proposer plus à l’image d’un Harit absent.

Nice attaque fort cette seconde période et l’OM souffre… Mais encore une fois Rulli a plutôt de la réussite sur un coup franc direct, il est sauvé par son poteau sur le second ballon qui lui passe dessous. Nice manque clairement d’efficacité, ce qui n’est pas le cas de l’OM. Trouvé sur le côté gauche, Luis Henrique repique dans l’axe, il trouve Amine Harit, qui lui remet en une toute, le Brésilien enroule ensuite son ballon du pied droit et vient trouver la lucarne gauche de Marcin Bulka (53′ / 2-0). L’OM semble plus à l’aise après ce deuxiéme but, pour autant rien n’est terminé car l’arbitre décide de donner un second carton jaune à Derek Cornelius qui gagne du temps, carton rouge. L’OM doit se réorganiser, Nice rate encore une grosse occasion par Moukoko entré en jeu. Sur le côté droit, dans la surface de réparation, Badredine Bouanani frappe et trouve le poteau (92′) ! L’OM a été efficace au contraire des niçois et fête ses 125 ans dans la folie d’un Vélodrome en feu !