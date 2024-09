OM Nice : Le onze de départ marseillais avec une grosse surprise !

L’Olympique de Marseille affronte Nice au stade Vélodrome ce samedi pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 saison 2024/2025. Voici le onze de départ qu’a décidé d’aligner Roberto De Zerbi pour ce match.



La saison de l’OM a commencé par deux victoires et un match nul. Le 4e match officiel de De Zerbi se déroule samedi à 17h face à Nice. Voici le onze de départ choisi par le coach italien pour ce premier choc de la saison. Rongier va jouer comme latéral droit, Murillo à gauche, Maupay en pointe de l’attaque. A noter que Balerdi, Rowe, Carboni et Wahi sont sur le banc…

Un 4-2-3-1 avec Rongier et Maupay

Rulli – Rongier Cornélius Brassier Murillo – Kondogbia Hojbjerg – Greenwood Harit Henrique – Maupay

Interrogé sur l’état de son groupe, Roberto De Zerbi a précisé que Merlin et Carboni sont rentrés blessés. Deux qui se rajoutent à celui de Balerdi annoncé forfait pour ce match. « Le cas de Quentin Merlin, il y a un doute quant à sa participation, c’est plus non que oui actuellement. Carboni a eu un problème en sélection donc il est incertain. On a travaillé avec ceux qui sont restés. » A noter que Wahi est lui aussi incertain, il était absent de l’entrainement ce vendredi matin et le coach italien a précisé, « j’ai un doute effectivement pour Wahi, pour Maupay on verra s’il débute. Je suis très heureux qu’il soit avec nous, il apporte de l’expérience et de l’agressivité. »