OM – Nice : Todibo annonce la couleur !

L’OM affronte Nice ce soir en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Un duel de prétendants aux places européennes qui peut être déterminant, le défenseur Todibo veut mettre Marseille à 10 points !

En conférence de presse, Jean-Clair Todibo a lancé le match OM – Nice de ce soir : “Une victoire ? Ça confirmerait notre lancée sur une série. On mettrait l’OM à 10 points aussi, c’est bien. Mais est-ce que ça nous assurerait une place en Europe ? Non, si tu gagnes ce match là et tu perds les quatre autres… Il faut gagner ce derby pour prendre pas mal d’avance sur nos poursuivants et recoller ceux qui sont devant nous. (…) L’OM a de grosses individualités sur chaque ligne, un très bon attaquant qui le meilleur joueur de l’OM cette saison”.

L’effectif de l’OM est amoindri depuis plusieurs matches. Cela sera encore le cas face à Nice demain… Rongier, Nadir, Meité et Merlin sont toujours blessés, alors qu’Harit revient après un match de suspension et malgré une allergie, Gigot devrait être là même s’il reste encore incertain. Clauss a repris l’entrainement collectif et va faire son retour dans le groupe. Sarr et Mbemba sont forfaits. Jean Louis Gasset l’a confirmé en conférence de presse. « Les blessés? Clauss sera là. Harit aussi. Mbemba, non. Sarr, non plus. Amine a une allergie, le docteur l’a traité localement, il n’y aura pas de problème pour demain face à Nice ».

