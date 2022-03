OM – Nice : Un scandale pour Roustan qui veut 5 matchs de suspension pour les arbitres VAR !

L’OM s’est imposé 2-1 face à Nice dimanche soir dans un Stade Vélodrome bouillant. Cependant pour certains observateurs, l’arbitrage n’a pas été à la hauteur…

Didier Roustan estime qu’il y aurait dû y avoir un penalty sifflé contre l’OM suite à une faute de Saliba sur Delort. Le journaliste pointe du doigt le rôle de la VAR et estime même qu’il faut tout simplement suspendre les arbitres qui ont géré la vidéo ce soir là.

La VAR, c’est un désastre — Roustan

« La VAR, c’est un désastre. L’arbitre peut le voir au dernier moment, et ne pas être certain, on peut lui pardonner. Les gens qui sont à la VAR lors de cet OM-Nice en revanche, ils doivent prendre cinq matchs de suspension. On doit savoir qui ils sont, ils doivent venir s’expliquer et prendre une suspension. C’est insupportable ! Après le penalty, il faut le marquer, le match change et Marseille peut encore gagner, mais c’est d’une injustice terrible. Delort change sa trajectoire et alors ? Il fait ce qu’il veut. Delort ne voit pas arriver Saliba qui vient dans son dos. Il n’y a pas d’explication, il y a un gros problème. Ces gens-là ne s’expriment jamais, c’est un scandale. Ce n’est pas possible de voir ça. » Didier Roustan – Source : La Chaîne L’Équipe (21/03/2022)

🗨 « Je pense qu’il y a pénalty…il nous fait croire que c’est un accident » Penalty ou pas pour Nice ce week-end sur Andy Delort ? 🧐 pic.twitter.com/YZecec0EpV — Late Football Club (@LateFootClub) March 21, 2022

Je suis désolé, il fallait au moins appeler l’arbitre pour qu’il aille voir — Henry

« Mais comment c’est possible ? Un moment donné, on parle de la VAR, c’est un être humain qui checke. L’erreur est humaine. À Montpellier, le coach (Galtier) se fait sanctionner, là il se fait encore sanctionner. Ce que je veux dire, c’est quand même un être humain qui checke. Je suis désolé, il fallait au moins appeler l’arbitre pour qu’il aille voir. Ce n’est pas grave, après il prend la décision, il peut aller voir lui », Thierry Henry – Source Prime Video (22/03/2022)

Je trouve que Longoria a encore une fois été très habile, c’est vraiment un bon président,- Riolo

« Ce qui est important pour l’OM c’est de battre un rival et d’enchaîner une deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Ca les fait rencontrer dans une très bonne dynamique car ces dernières semaines ça c’était un peu moins bien passé, il commençait à y avoir des doutes, dans le groupe autour du groupe, autour de l’entraîneur. Les supporters ont été très impatients avec Sampaoli. Je trouve que Longoria a encore une fois été très habile, c’est vraiment un bon président, d’abord en rencontrant les supporters, en confortant Sampaoli. Sampaoli s’adapte beaucoup plus que l’image qu’on a voulu lui donner. Il n’est pas borné et a trouvé des solutions pour relancer son équipe. Il y a eu des défaites, mais malgré tout, il y a toujours eu l’envi de gagner de jouer haut, dans le jeu l’OM a rarement déroger à sa ligne de conduite. Ça me parait logique que l’OM soit récompensé. » Daniel Riolo – Source : Football Club de Marseille (20/03/2022)