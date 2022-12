OM – Nîmes : A quelle heure et peut-on voir le match à la TV?

Ce lundi, l’Olympique de Marseille reçoit le Nîmes Olympique pour un match amical à la Commanderie ! Malheureusement, cette rencontre ne sera pas diffusée.

Alors que Veretout et Guendouzi rentreront après des vacances bien méritées, l’Olympique de Marseille se prépare à affronter la reprise ! Et quoi de mieux pour les Marseillais qu’un match amical? Après Sassuolo, c’est maintenant au tour de de Nîmes de jouer face à l’OM ! Ce match aura lieu à 12h ce lundi à la Commanderie, mais peut-on voir le match? Malheureusement, l’Olympique de Marseille ne diffusera pas cette rencontre. Ni à la TV, ni sur sa chaîne Twitch…

Défaite 3-2 vs Sassuolo, Payet le meilleur joueur?

Grosse déception des supporters marseillais : le premier match amical des Marseillais face à Sassuolo n’a pas été diffusé ! Heureusement, un scout était sur place pour voir la rencontre à Marbella. Robin Therani a d’ailleurs livré son ressenti sur la rencontre amicale pour le compte Twitter OM Inside. Dimitri Payet semble avoir été le joueur le plus en vue.

« Dans l’ensemble, c’était un beau match entre deux belles équipes. L’#OM était au-dessus et aurait dû gagner, mais Sassuolo s’est montré dangereux en contre-attaque et s’est crée quelques actions dangereuses. Alexis Sanchez et Payet ont marqué un but chacun, mais le but et l’effort de Payet en particulier ont été les meilleurs de la journée. Sa technique et son leadership sont très importants pour l’équipe. Nuno Tavares a fait un gros match sur l’aile gauche et a menacé Sassuolo à plusieurs reprises. La ligne arrière peut être considérée comme un point légèrement plus faible dans ce match, car Sassuolo s’est crée des occasions dangereuses assez facilement. Le flop du jour est attribué à Balerdi, qui a perdu la tête et reçu un carton rouge après un vilain geste. Cependant, Marseille a dû utiliser un joueur supplémentaire et le match s’est toujours joué à 11 contre 11, malgré le carton rouge. Cengiz Under a également fait un bon match avec une belle vision du jeu et un beau contrôle du ballon. Dans les 25 dernières minutes, Marseille a dominé le match, mais sur la dernière occasion de la rencontre, Sassoulo a réussi à marquer le but de la victoire pour faire 3-2, bien que le but aurait dû être refusé car le ballon était sorti… Mais pour résumé, dans l’ensemble on a vu une belle équipe de l’#OM contre une belle équipe de Sassuolo. » Robin Tehrani – Source : OM Inside (11/12/22)