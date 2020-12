OM – Nîmes : « Le meilleur match de la saison de Kamara ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé deux buts à zéro hier soir aux Costières face à Nîmes. Et cette fois-ci, la prestation collective a été satisfaisante, certaines prestations individuelles également…

Comme celle de Boubacar Kamara. Le Marseillais pur jus a souvent été moyen plus ou moyen moins depuis le début de saison mais jamais réellement au dessus de la mêlée. Hier soir, il a semblé clairement élevé son niveau…

À LIRE AUSSI : Les Notes complètes après Nîmes/OM

La Note de KAMARA

B. Kamara : 7/10

L’appréciation de FCM

Son meilleur match de la saison…

Souvent combattif mais anonyme dans les autres secteurs de jeu depuis le début de la saison, le minot a haussé le curseur. De manière surprenante, il a rayonné dans les airs (6 ballons gagnés) et de manière un peu plus attendue, il a été vif et incisif dans les duels (12 duels gagnés sur 15). Autre aspect satisfaisant de son jeu hier soir, ses passes longues et ses conduites de balle au milieu. Il est même l’auteur d’un bon centre à la 81′ ! Très satisfaisant ! Remplacé à la 87′ par Kevin Strootman.