OM – Nîmes : « Le très bon Payet est bien de retour ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé deux buts à zéro hier soir aux Costières face à Nîmes. Et cette fois-ci, la prestation collective a été satisfaisante, certaines prestations individuelles également…

Comme celle de Dimitri Payet. Même s’il n’a pas été décisif, l’ex-capitaine du club s’est montré actif, précis techniquement et confirme son retour à un excellent niveau.

La Note de Payet

D. Payet : 7,5/10

L’appréciation de FCM

Le très bon Payet est bien de retour !

Encore une fois, il a été le Marseillais le plus juste techniquement et a fait un vrai match de meneur de jeu se déplaçant sur tout le front de l’attaque. Distillant plusieurs ballons délicieux dont une petite merveille pour Cuisance (27′) ou plusieurs corners bien tirés dont celui qu’Alvaro est tout proche d’envoyer au fond des filets de Reynet juste avant la mi-temps, il est aussi l’auteur de plusieurs raids en solo dont celui de la 12′ qui se termine par une frappe dangereuse. Il a retrouvé du tonus et de la confiance dans ce qu’il entreprend et c’est toute l’équipe qui en profite ! Remplacé à la 71′ par Florian Thauvin.