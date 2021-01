OM – Nîmes : les probables titulaires marseillais

Ce samedi, l’Olympique de Marseille affrontera Nîmes pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Sans Jordan Amavi et Steve Mandanda, quel onze de départ va mettre en place André Villas-Boas pour cette rencontre ?

André Villas-Boas devra encore faire sans Jordan Amavi face à Nîmes. Touché par le Covid la semaine dernière, Luis Henrique est lui aussi absent pour ce match. Steve Mandanda a été légèrement blessé face au PSG et sera également absent. Comment le coach marseillais va-t-il construire son onze ?

Pas de surprise, Yohann Pelé qui a remplacé Mandanda face au PSG sera titulaire. Le gardien fêtera sa première titularisation cette saison. Alvaro et Caleta-Car seront titulaires. Sakai sera titularisé à droite sauf si AVB décide de titulariser la recrue Lirola. En cas de titularisation de l’Espagnol, Hiroki Sakai prend la place de Nagatomo à gauche. Kamara devrait quant à lui conserver sa place au milieu. Même chose pour Pape Gueye et Valentin Rongier. Devant, Payet devrait faire son retour sur le côté gauche à la place de Radonjic. Dario Benedetto devrait sans doute retrouver sa place de titulaire à la pointe de l’attaque. Florian Thauvin pourrait, comme face au PSG, récupérer le brassard de capitaine de Steve Mandanda et conserver son côté droit.

Le onze de l’OM en 4-3-3



PeléSakai (ou Lirola), Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo (ou Sakai)Rongier (ou Sanson), Kamara, GueyeThauvin, Benedetto, Payet (ou Radonjic)