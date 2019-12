OM – Nîmes : « Payet a régalé tout le monde : ses partenaires, le Vélodrome, les téléspectateurs… »

L’OM termine l’année en beauté avec une victoire face à Nîmes… Les Marseillais prennent 3 points grâce à un grand Payet.

Ce samedi, l’OM a réussi son match en gagnant 3-1 les Nîmois. Malgré l’absence de Steve Mandanda, toujours fragilisé par sa blessure subie à Metz, les joueurs d’André Villas-Boas ont enchaîné avec un huitième match sans défaite… Dimitri Payet, qui était dans tous les bons coups lors de cette rencontre, n’est pas étranger à cette victoire.

D’humeur festive, il a régalé tout le monde : ses partenaires, le Vélodrome, les téléspectateurs… 7 passes clés à lui tout seul ! Auxquels viennent s’ajouter trois tirs dont un victorieux à la 82′ ! Le Réunionnais a encore été le phare créatif de cette équipe et l’homme décisif sur le premier (il gène Alakouch), le second (avant-dernière passe vers Sanson) et le troisième but (bon, cette fois-ci il le marque tout seul). Une performance qui légitime son statut de patron supposé de l’équipe. Sorti sous une ovation méritée et remplacé à la 83′ par le jeune Marley Aké.