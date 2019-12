OM – Nîmes : Radonjic, beaucoup de déchets mais aussi beaucoup de danger !

L’OM termine l’année en beauté avec une victoire face à Nîmes… Les Marseillais prennent 3 points avec Radonjic titulaire.

Ce samedi, l’OM a réussi son match en gagnant 3-1 les Nîmois. Malgré l’absence de Steve Mandanda, toujours fragilisé par sa blessure subie à Metz, les joueurs d’André Villas-Boas ont enchaîné avec un huitième match sans défaite… Titulaire pour troisième fois de la saison, Nemanja Radonjic a donné entière satisfaction à son coach.

A lire : OM – Nîmes // Les Notes de FCM : le duo Payet/Benedetto vous souhaite un Joyeux Noël !

Beaucoup de déchets mais aussi beaucoup de danger ! Le Serbe a très bien débuté le match tout en dynamisme et en culot. Il n’a malgré tout pas éliminé tout le déchet de son jeu comme en atteste son occasion complètement vendangée à la 58′. Mais malgré tout, c’est lui qui déborde à la 43′ pour servir admirablement Sanson, lui qui est encore au départ de l’action du 1-0 et du 3-0. Coup sur coup, il a également envoyé Sanson et Payet au but sur deux superbes passes (74′ et 76′). Bref, il a fait un match d’ailier créateur prometteur auquel il manque toujours un petit quelque chose pour être un vrai bon joueur confirmé…