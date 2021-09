OM: « Nous respectons beaucoup cette équipe de Marseille »

l’Olympique de Marseille reçoit le Galatasaray ce jeudi au stade Vélodrome, dans le cadre de la 2 journée de phase de poule de League Europa. Un match déjà décisif pour les Marseillais, puisqu’il faudra ensuite affronter par deux fois la Lazio, favori du groupe…

L’entraîneur de Galatasaray, Fatih Terim, a montré de la méfiance vis-à-vis de l’Olympique de Marseille. Interrogé en conférence de presse, il s’est exprimé sur l’équipe de Jorge Sampaoli :

Marseille peut nous punir– Terim

« Marseille est une bonne équipe, qui a très bien commencé en Championnat. Ils n’ont pas eu les résultats souhaités sur leurs deux derniers matches. Mais c’est une bonne équipe, qui a encaissé un but en fin de match sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (1-1). Ils ont des bons joueurs, c’est l’une des meilleures formations du Championnat de France. Si on ne fait pas attention, sur une perte de concentration, Marseille peut nous punir. Nous respectons beaucoup cette équipe de l’OM. » Fatih Terim— Source: Conf de presse

Alors que les hommes de Jorge Sampaoli reste sur une défaite face à Lens , l’entraineur marseillais s’attend quant à lui à recevoir une équipe bien différente des écuries déjà affrontées en Ligue 1.

Elle joue de manière très intense sans le ballon– Sampaoli

« D’après ce que nous avons pu analyser de Galatasaray, c’est une équipe qui construit ses matchs d’une manière un peu différente de l’ordinaire, elle joue de manière très intense sans ballon. Ça va rendre le match plus difficile pour nous donc il va falloir faire des changements, et subir cette pression constante. Il faut se structurer pour attaquer de manière plus construite, faire un travail au niveau de la possession et des transitions rapides. » Jorge Sampaoli— Source: Conférence de presse (29/09/21)