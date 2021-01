OM : Nouveau casse-tête pour Villas-Boas avec son milieu de terrain face à Rennes ?

L’OM va affronter Rennes ce samedi dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, André Villas-Boas va devoir jongler entre forfaits et incertitudes au milieu de terrain…

André Villas-Boas pourrait être contraint de bricoler sa composition d’équipe en particulier au milieu de terrain face à Rennes. En effet, l’OM a prêté Kevin Strootman au Genoa jusqu’en fin de saison, Morgan Sanson a été transféré à Aston Villa pour 18M€. Les départs de ce deux joueurs réduisent les possibilités au milieu de terrain d’autant que l’incertitude plane sur la présence de Valentin Rongier et Boubacar Kamara.

Cuisance suspendu, Rongier blessé, Kamara encore incertain… qui au milieu ?

En effet, le journal l’Equipe explique que Rongier ne s’est pas entrainé de la semaine et la tendance était à un forfait jeudi soir. Pour Kamara, la tendance est plus positive et AVB espère compter sur son milieu de terrain, cependant le quotidien sportif précise que sa présence n’est pas assurée à 100%. Enfin, selon l’Equipe, Michael Cuisance sera suspendu pour ce match suite à l’accumulation de 3 cartons jaunes. Le seul milieu de terrain disponible à coup sûr est donc Pape Gueye. Si Kamara n’est pas apte à débuter, Villas-Boas devra choisir entre Leonardo Balerdi, qui n’avait pas été convaincant à ce poste, et le jeune Cheick Souaré qui sera dans le groupe…