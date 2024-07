Mercato OM : Un nouveau départ pour quasiment 24M€ ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après les départs de Vitinha et Ilman Ndiaye, un autre joueur olympien pourrait rapporter une joli chèque à l’OM. En effet, l’international sénégalais Ismaila Sarr serait dans le viseur d’un club de Premier League.

Selon les informations du tabloïd The Sun ce dimanche, Crystal Palace et son manager Oliver Glasner veulent s’offrir Ismaila Sarr afin de remplacer Michael Olise parti pour le Bayern Munich. Le montant du transfert est estimé à 23,6 millions d’euros. L’OM ne devrait pas retenir son ailier droit qui sort d’une saison ratée et qui possède un gros salaire non compatible avec une saison sans Coupe d’Europe.

BOSS Oliver Glasner is poised for a dramatic move to sign Ismaila Sarr amid a hectic transfer spree at Crystal Palace.



En effet, selon le journaliste italien Luca Bendoni, « Villarreal est véritablement intéressé par l’ailier de 26 ans, Ismaïla Sarr, et il est possible que des discussions avec l’Olympique de Marseille arrivent pour négocier un accord. » Ismaïla Sarr dispose d’un gros salaire à l’OM (évalué à 390k€ /mois) et d’un contrat jusqu’en 2028. Ce dernier a été recruté l’été dernier pour 13M€ en provenance de Watford, Marcelino l’actuel entraineur de Villerreal était coach à l’OM. L’international sénégalais a disputé 23 matches de Ligue 1 cette saison, il a seulement marqué 3 buts et offert 4 passes décisives.

Villarreal are genuinely interested in 26yo winger, Ismaïla Sarr, and it's possible that talks with Olympique de Marseille will follow to negotiate a deal.



Si le mercato ne fait que commencer pour l’OM, les supporters vont devoir se montrer encore un peu patient avant de voir l’effectif type de la saison prochaine se dessiner. Avec le départ de deux attaquants, Vitinha et Ndiaye, et le probable transfert en Turquie de Samuel Gigot, l’OM ne compte pas s’arrêter là.

1 an et puis s’en va ?

D’après La Provence, si presque aucun joueur n’est intouchable dans l’effectif actuel, l’OM devrait se séparer de deux joueurs qui n’entrent dans aucun plans : Ismaila Sarr et Geoffrey Kondogbia. Tous les deux arrivées durant le mercato d’été 2023, ils auront peiné à afficher un niveau digne de ce qui était attendu d’eux. Possédant tous deux un gros salaire et n’étant pas retenu par De Zerbi, les deux joueurs seraient poussés vers la sortie par le club.

Des touches en Espagne et en Arabie Saoudite pour Kondogbia ?

Plusieurs pistes sont activées afin de trouver un nouveau projet pour les joueurs. D’après La Provence toujours, l’ailier susciterait de l’intérêt en Espagne et en Angleterre et serait fait une raison quant à son avenir à Marseille. Cependant, la tache pourra s’avérer plus compliqué pour Kondogbia qui dispose, lui, d’intérêt en Arabie Saoudite. Avec son gros salaire, l’OM devra redoubler d’ingéniosité pour lui trouver un autre club.