OM : Nouveau tacle d’un joueur envers Garcia !

Après dix-huit premiers mois plutôt satisfaisants, Rudi Garcia a complètement échoué à l’Olympique de Marseille l’an dernier. Et à écouter ses anciens joueurs, le coach porte une grande part de responsabilités dans cet échec…

Après Nemanja Radonjic, Dimitri Payet ou encore les allusions feutrées récentes de Jordan Amavi, c’est Morgan Sanson qui remet aujourd’hui en cause la gestion de Rudi Garcia l’an dernier…

« Rudi a été important dans ma venue (à l’OM). La saison écoulée, il y a pu avoir avec lui une perte de confiance. Consciente ou pas. Il m’est arrivé parfois d’être bon à l’entraînement et de ne pas jouer. Après, je ne vais pas ressasser le passé, Il y a eu une cassure et ça a influé sur les performances collectives. (Le groupe a lâché le coach ?) Oui. »

Morgan Sanson – Source : Aujourd’hui en France

Morgan Sanson : « Je vais rester à Marseille jusqu’à la fin de saison, ça c’est sûr. Ce sont les journalistes qui annoncent qu’il y a des clubs intéressés. Nous, on est tous inscrits dans le projet et on veut tous aller chercher ce qu’on veut en fin de saison. »

