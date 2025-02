OM : Nouvelle concurrence à tous les étages !

Dans un mercato hivernal riche en surprises, l’OM accueille de nouvelles recrues pour renforcer l’effectif et accroître la concurrence. Les arrivées de Bennacer, Ramos, Gouiri et Dedic s’inscrivent dans une volonté de donner plus de choix tactiques à Roberto De Zerbi. Ce dernier a déjà salué l’impact positif de ces joueurs lors du match à Angers, soulignant une maîtrise du jeu et une intégration rapide dans le système olympien.

Lors de cette rencontre SCO – OM (0-2), Bennacer a impressionné dès sa première titularisation, faisant oublier l’absence de Valentin Rongier, absent car malade. Le milieu de terrain algérien a démontré son expérience comme s’il évoluait à l’OM depuis plusieurs mois. Après sa prestation, il a déclaré : « Je me suis régalé, bravo à toute l’équipe. J’ai beaucoup suivi cet entraîneur, ce qu’il a apporté à ses équipes, c’est quelque chose qui me plaisait depuis longtemps. J’ai vu en deux ou trois jours ce qu’il demandait, ce qu’il attendait des joueurs à mon poste, je m’y suis un peu adapté. »

Bennacer vs Rongier, Merlin vs Dedic, Gouiri titulaire, bientôt Ramos ?

En parallèle, Gouiri a prouvé son importance en tant qu’avant-centre polyvalent. Positionné pour ouvrir les espaces et presser l’adversaire, il s’est illustré en repositionnant son jeu sur le côté gauche, délivrant deux passes décisives et redéfinissant la hiérarchie offensive. De son côté, Dedic, international bosnien capable d’évoluer sur les deux ailes, a apporté une touche de dynamisme avec ses entrées toniques, renforçant la compétition sur le flanc. Merlin est le premier concerné par cette arrivée. Quant à Ramos, sa présence promet de diversifier les options, bien que son intégration reste à confirmer sur le terrain à la place de Murillo…



Ce renforcement représente un véritable casse-tête pour De Zerbi, qui doit gérer la concurrence accrue à chaque poste. Les performances des nouvelles recrues offrent une perspective enthousiasmante pour l’OM qui, grâce à ce recrutement stratégique, se positionne comme un rival de taille en Ligue 1. Si l’adaptation se poursuit et que la cohésion se renforce, ces joueurs pourraient redéfinir les ambitions du club. Ainsi, le mercato hivernal s’annonce déjà comme un tournant majeur dans l’histoire récente de l’OM, alliant jeunesse, expérience et polyvalence.