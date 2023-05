OM : Nuno Tavares a craqué ?

Auteur d’une excellente première partie de saison, Nuno Tavares est rentré dans le rang. Déclassé dans la hiérarchie des défenseurs par Igor Tudor, le Portugais devrait quitter l’OM à l’issue de son prêt.

Arrivé en prêt d’Arsenal lors de l’été 2022, Nuno Tavares a montré de belles promesses lors de ses premiers matchs avec l’Olympique de Marseille. Le latéral pourtugais a inscrit 4 buts lors des 7 premières journées de Ligue 1, un ratio impressionnant pour un défenseur qui faisait de lui l’un des latéraux les plus décisif d’Europe à l’époque. Cet état de grâce n’aura cependant pas duré. Depuis quelques semaines, le joueur de 23 ans a totalement perdu le fil de sa saison.

Propos peu amènes envers son coach, Tavares déclassé par Tudor !

Auteur de performances décevantes lors de ses dernières sorties, Nuno Tavares a grillé toutes ses cartes. Igor Tudor lui préfère désormais Issa Kaboré. En effet, le Portugais n’est plus la première option au poste de latéral gauche. Ce déclassement s’explique aussi par un mauvais état d’esprit et une motivation en berne lors des dernières semaines. Dans son édition du jour, L’Équipe indique que Tavares serait véhément lors des séances d’entraînement et aurait même tenu des propos peu amènes envers son coach durant l’une d’entre elles. Sauf improbable retournement de situation, il devrait retourner à Arsenal à l’issue de son prêt.

Tavares ne pense qu’à lui

Dans Débat Foot Marseille, David @Massilia1978 s’est montré très critique avec le latéral marseillais : « Depuis le match contre Montpellier, je n’y arrive plus avec lui, explique-t-il. C’était pas trop mal en début de saison mais depuis plusieurs semaines, il pique du nez. Il n’a pas de QI Football. Je le trouve très limité. Physiquement, c’est un monstre, on est tous d’accord. Le problème, c’est qu’il n’est pas dans le groupe. Il n’est même pas dans l’optique de rester à l’OM. C’est un joueur qui pense à lui, à sa carrière, à ses statistiques. Il en a rien à faire de l’OM. J’en suis convaincu. Son avenir s’inscrit très loin de Marseille. »