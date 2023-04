OM : « Nuno Tavares a reçu un vrai message de Tudor ! »

Remplaçant lors de la victoire de l’OM contre Troyes (3-1), Nuno Tavares paye son faible rendement des derniers matchs. Dans DFM, Benjamin Courmes et Adam Manseur estiment que le portugais doit se remettre en question s’il souhaite retrouver une place de titulaire.

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche au Stade Vélodrome contre Troyes (3-1). Si Vitinha, auteur d’un doublé, a rassuré les supporters marseillais, Jonathan Clauss et Issa Kaboré ont tous les deux livré une prestation solide dans leurs couloirs respectifs. Le jeune burkinabé a été préféré à Nuno Tavares par son entraîneur. Le portugais a passé l’intégralité de la rencontre sur le banc de touche. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Adam Manseur estime que Tavares paye ses mauvaises prestations lors des dernières rencontres de championnat: « Il n’est même pas entré en jeu et n’est même pas aller s’échauffer. C’était quelque chose qu’il était obligé de faire d’un point de vue de manager. Clauss et Tavares, ce sont des joueurs qui n’avaient aucune concurrence en début de saison et qui étaient presque assurés de jouer tous les matchs. Ils sont conscients d’être les deux seuls joueurs à enchaîner à ce poste. Cette confiance les a confortés dans l’idée qu’ils étaient intouchable. Le football, c’est une éternelle remise en question. »

OM : « Vitinha? Il y a eu un avant et un après » – https://t.co/ExGR4aYIsF pic.twitter.com/2KinfSCpbs — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2023

S’il ne travaille pas, Tavares ne sera plus dans le onze

Adam Manseur explique que Tavares doit se remettre. en question pour espérer retrouver une place dans le onze titulaire de Tudor : « Clauss passe entre les mailles du filet. Il a la capacité de se montrer tranchant lorsqu’il évolue en piston gauche et ça lui a permis de jouer contre Troyes. Sur les derniers matchs, lui et Tavares étaient dans le même panier. Le fait d’aligner Clauss en piston gauche et Kaboré à droite a été déterminant. Kaboré est en progrès, il travaille beaucoup et ça va être compliqué pour Tavares de lui repasser devant. Il a reçu un vrai message de Tudor. S’il ne travaille pas et s’il n’est pas convainquant lors de ses entrées, Tavares ne terminera pas la saison titulaire. »

« On a éteint le stade !!! Je ne savais même pas qu’on avait pris un but…. »

extrait de la traditionnelle #fancam d’après match #OMESTAC #OM #TeamOM pic.twitter.com/FaDAEKV7zM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2023

Tavares ne joue que pour sa gueule

Benjamin Courmes pointe du doigt l’état d’esprit de Tavares. S’il reconnaît des capacités physiques au-dessus de la moyenne au défenseur portugais, il estime que le défenseur marseillais doit plus travailler et penser davantage au collectif : « La grosse différence entre Clauss et Tavares, c’est l’attitude sur le terrain. Clauss est clairement en dedans. Il est beaucoup moins performant mais il n’a pas cette attitude nonchalante. Tudor a laissé beaucoup de jokers à Tavares. Le comportement de Tavares n’est pas bon depuis longtemps. J’ai quand même un faible pour ce joueur. Physiquement, c’est un monstre et il est capable de faire des différences par sa qualité de frappe. Il est capable de survoler une rencontre sur le plan physique mais le problème c’est son attitude. Il ne joue que pour sa gueule. Il s’arrête de jouer quand il en a marre. S’il ne se remet pas en question, sa fin de saison va être compliquée. »