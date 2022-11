OM : « Nuno Tavares doit retrouver de la confiance »

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a perdu trois points précieux dans les dernières secondes face à Tottenham dans le cadre de la dernière journée de Ligue des Champions. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Nuno Tavares

L’OM a réalisé une première mi-temps convaincante avec plusieurs actions ce mardi soir face à Tottenham. Les Anglais ont été étouffés par le pressing marseillais et ont subi jusqu’aux prolongations avec un but de Mbemba qui vient récompenser les joueurs de Tudor. Malheureusement, la deuxième mi-temps n’a pas aussi bien fonctionné avec une égalisation de Lenglet et un énorme relâchement en fin de rencontre qui permet à Hojbjerg de punir et empêcher l’OM de participer à l’Europa League. Voici la note de Nuno Tavares sur ce match.

La note de Tavares : 4/10

Son appréciation

« Nuno Tavares doit retrouver de la confiance. Le piston portugais a eu du mal lors des dernières rencontres. Son entrée face à Strasbourg ne laissait présager que de mauvaises choses pour ce match décisif contre Tottenham. Finalement, l’ancien joueur d’Arsenal a été au rendez-vous pour affronter le rival des Gunners. Cependant, il lui manque ce grain de confiance qui le caractérisait au début de la saison. Décisif à plusieurs reprises, il manque maintenant de spontanéité lors de ses prises balles et tergiverse avant de prendre une décision. Avec sa vitesse, il gagne de précieux mètres qu’il perd immédiatement en réfléchissant trop à son prochain geste. Une volonté de bien faire qui gâche malheureusement ses actions. A plusieurs reprises, il peut centrer pour Sanchez dans la surface mais perd du temps et se fait contrer. Défensivement, il a toujours des lacunes tactiques mais peut travailler dessus pour être plus performant dans le système imposé par Tudor. »

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Il ne manque pas de vitesse mais de confiance, en ce moment, oui, et si sa performance a été meilleure que face à Strasbourg, il a défendu en reculant et la plupart de ses centres n’ont jamais trouvé leur cible, sauf celui du droit pour Guendouzi, trop court (43e) Maxifoot 5/10 en difficulté sur les dernières rencontres, le piston gauche de l’Olympique de Marseille a réalisé un match correct. Défensivement, le Portugais n’a pas eu besoin de forcer face à des Spurs inoffensifs en première période. Avec sa vitesse, le joueur prêté par Arsenal a posé des problèmes à Sessegnon ou Perisic, même s’il a encore eu un gros déchet technique. Footmercato 6/10 le collectif marseillais est passé à plusieurs reprises sur l’aile gauche du Portugais qui a donné de très bons ballons à Sanchez (19e). Il a désorganisé le système de Spurs en provoquant de nombreuses fautes, d’ailleurs Ryan Sessengon a eu des difficultés à maintenir l’énergie du latéral phocéen. Tavares a également réalisé un solide travail défensif en contrant les tentatives.

