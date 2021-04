OM : Obraniak voit du mieux et met en avant deux duos !

L’OM s’est imposé 3-1 à Reims vendredi soir en ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli modifie doucement mais surement le visage de cet OM, l’ancien milieu de terrain Ludovic Obraniak voit l’émergence de deux duos…

L’OM s’est imposé face à Reims grâce à un doublé de Payet et un but de Milik vendredi soir. Les deux joueurs se trouvent bien sur le terrain, mais pour Ludovic Obraniak, un autre duo est aussi à souligner. Sur la Chaîne L’Equipe, l’ancien bordelais a aussi mis en avant Pol Lirola et son entente avec Florian Thauvin…

A lire : MERCATO : APRÈS LIROLA, L’OM ACCÉLÈRE POUR UN AUTRE LATÉRAL ESPAGNOL !

il y a des relations qui se créent, comme entre Payet et Milik, ou Thauvin et Lirola — Obraniak

« C’est une équipe bien différente par rapport au début de saison. Alors oui, ça peut paraitre brouillon car il y a une grosse dépense d’énergie, parfois ça s’éparpille un peu dans tous les sens, mais je suis séduit car il va toujours se passer quelque chose. Avec cet OM-là, il peut tout se passer. C’est un OM qui est plaisant à voir. Je vois une équipe qui se déstructure, on voit Lirola qui prend le couloir, Payet dans un rôle un peu hybride. On commence à sentir de la complicité entre les joueurs, il y a des relations qui se créent, comme entre Payet et Milik, ou Thauvin et Lirola ». Ludovic Obraniak – source : L’Equipe (24/04/2021)