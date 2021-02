OM – OGC Nice : Khaoui au bord des larmes après sa prestation XXL !

Auteur d’une prestation XXL ce mercredi face à l’OGC Nice, Saïf Eddine Khaoui a répondu aux questions de Paga sur Canal +. L’international tunisien était au bord des larmes.

Titulaire ce mercredi face à l’OGC Nice, Saïf-Eddine Khaoui a été auteur d’un doublé qui a fait du bien aux Marseillais. Après sa belle prestation, il a répondu aux questions de Paga au micro de Canal +.

a confiance du coach, ça change un joueur et ce soir je lui ai rendu sur le terrain — KHAOUI

L’international tunisien était au bord des larmes, pris par l’émotion et la confiance que Nasser Larguet lui a donné.

« J’attendais depuis longtemps d’avoir une chance de commencer titulaire. Ça fait tellement longtemps que j’attendais ça… Collectivement on a fait un gros match, ce sera une référence pour la suite. On repart avec les trois points, c’est vraiment génial. J’ai la chance d’avoir eu la confiance du coach. Ça change un joueur et ce soir je lui ai rendu sur le terrain. Je vais savourer avec mes amis, ma famille, ma femme. C’est incroyable. C’est mon club de coeur depuis que je suis tout petit. Il faut saisir la chance et aujourd’hui je l’ai saisie » Saïf Eddine Khaoui – Source : Canal +