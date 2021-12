OM : OGC Nice, LYON… Prime Vidéo s’inquiète après les incidents !

Le journal L’Equipe et l’AFP ont interrogé Alex Green, le patron des Sports de Prime Video Europe… Après les incidents en Ligue 1, il est forcément inquiet pour le football français.

Depuis le début de la saison de Ligue 1, des matchs ont été arrêtés pour des incidents graves dans les tribunes… Deux concernent l’Olympique de Marseille avec des jets de projectiles à Lyon en novembre ainsi qu’à Nice en août dernier.

Les premiers impactés sont forcément les joueurs et les supporters mais aussi le nouveau diffuseur : Prime Vidéo qui doit faire face à une saison inédite. Dans un entretien accordé à L’Equipe, il se met à la place des spectateurs et assure qu’il n’y a pas de tensions avec la Ligue au niveau financier.

« Pour tous ceux qui aiment le football, ce n’est pas bon. C’est triste et frustrant. Mais il n’y a pas de solution simple. Il y a eu de nouvelles mesures prises ces derniers jours. J’espère qu’elles auront un effet. J’ai connu cela en Angleterre… Ce n’est pas une question d’argent. Concernant ce sujet, nous sommes sur la même longueur d’onde avec la Ligue. Nous voulons un bon produit, attirant. Je ne pense pas que nous ayons été critiqués en tant que diffuseur » Alex Green – Source : L’Equipe (22/12/21)

Ce que nous voulons montrer c’est du football. C’est ce pour quoi les gens paient — Green

Dans un entretien accordé à l’AFP, Alex Green va un peu plus loin dans son analyse et explique notamment le rôle de Prime Vidéo dans des soirées comme celles-ci.

« Nous parlons avec la LFP mais en tant que diffuseur ce n’est pas notre job d’essayer de nous occuper de cela. Cela dépasse aussi le football, c’est un sujet compliqué. Je pense que jusqu’ici, en tant que diffuseur, nous avons plutôt bien fait notre travail en informant les gens. Les gens ont le droit de savoir ce qu’il se passe. Si le match qu’ils veulent voir est reporté ils doivent savoir pourquoi et ce qui est arrivé, et comment la décision a été prise. C’est notre métier, et je pense que nous l’avons plutôt bien fait. Pour l’instant cela n’a pas impacté notre propre activité en tant que diffuseur, mais bien sur, à la fin, ce que nous voulons montrer c’est du football. C’est ce pour quoi les gens paient. Ils ne veulent pas passer leur dimanche soir devant un terrain vide » Alex Green – Source : AFP