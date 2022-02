OM – OL : Aulas veut enterrer la hache de guerre avec Longoria !

En conférence de presse ce mercredi, le président de Lyon Jean-Michel Aulas a expliqué qu’il avait fait la paix avec son homologue de l’OM Pablo Longoria.

Depuis plusieurs mois, notamment après l’affaire du match arrêté à Lyon, et la relation entre le club lyonnais et l’Olympique de Marseille était particulièrement tendue. En conférence de presse ce mercredi, le président Jean-Michel Aulas a confié qu’il avait enterré la hache de guerre avec son homologue marseillais Pablo Longoria avant le match de ce mardi soir.

« Ça va peut-être vous surprendre, mais nous avons tenu à inviter Pablo et ses adjoints avant le match. On a fait un déjeuner, non pas fraternel, mais avec un calumet de la paix au milieu qui a permis de passer un bon moment. Pablo, malgré la déception à la fin du match, est venu nous remercier, a ensuite expliqué le président lyonnais. Je voulais le dire, parce qu’il y a quelquefois de belles histoires qu’on n’imagine pas dans le foot. C’était important de l’évoquer ». Jean Michel Aulas – Source RMC Sport (02/02/2022)