Ce dimanche soir, nos olympiens se déplacent sur la pelouse du Groupama stadium pour y affronter leurs rivaux lyonnais dans un Olympico qui s’annonce très chaud, comme à son habitude. Pas forcément de bons souvenirs pour Valbuena…

C’est dans ce contexte que Mathieu Valbuena, ancienne gloire de l’OM (2006-2014) également passé par l’OL (2015-2017) s’est exprimé sur les antennes de BFM MARSEILLE afin de rappeler l’atmosphère particulière que peut revêtir ce match.

Au Vélodrome, ça été compliqué… — Valbuena

🚨 INFO RMC SPORT 🚨 ⚡️ « Parfois, ça a dépassé les bornes » Passé par l’OM et l’OL, Valbuena connaît parfaitement les enjeux de l’Olympico entre les deux clubs. Celui de dimanche soir, organisé au Groupama Stadium, ne déroge pas à la règle.https://t.co/TNGax2Epz4 — RMC Sport (@RMCsport) September 20, 2024

L’actuel joueur du club grecque de Khalithéa est ainsi revenu sur le fameux Olympico de la saison 2015-2016 ou il avait été accueilli au Vélodrome de façon très hostile. Il a notamment déclaré : « Au Vélodrome, ça a été compliqué. J’ai dû mettre une carapace pendant le match parce que je défends les couleurs de l’OL. » Un olympico ou il avait été la cible des supporters mais aussi des joueurs qui n’avaient pas lésiné sur les duels à son encontre, ce qui avait même provoqué le carton rouge d’un certain Romain Alessandrini.



Pierre Sage s’est exprimé en conférence de presse avant le match de ce dimanche. « Si ce n’était pas le cas on aurait déclaré forfait et je pense que beaucoup de monde aurait été frustré de ne pas avoir assisté à ce match. On y va avec l’idée de rivaliser et de confirmer nos bonnes dispositions du moment. Je n’ai pas l’impression qu’aujourd’hui, on nous compare. Il n’y a que le classement qui le dit. Ils ont fait un très bon début de saison, que ce soit dans la qualité du jeu ou sur le plan comptable. On n’a pas le même tableau de marche. C’est un rendez-vous qui est peut-être au bon moment pour remettre les pendules à l’heure. »