Match OL – OM : De Zerbi prépare 3 surprises selon l’Equipe !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon ce dimanche pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 saison 2024/2025. Selon l’Equipe, Roberto De Zerbi pourrait faire des changements dans son onze pour cette rencontre !



La saison de l’OM a commencé par trois victoires et un match nul, le 5e match officiel de De Zerbi c’est pour dimanche à 20h45 face au Lyon. Le coach italien va devoir faire sans Merlin (cuisse), mais peut, par contre, compter sur le retour dans le groupe de Balerdi et Wahi.

Rulli sera titulaire dans les buts devant une défense qui devrait être composée de Kondogbia associé avec Brassier. Murillo devrait être aligné à gauche, selon l’Equipe c’est Balerdi qui pourrait être intronisé au poste de latéral droit. Hojbjerg devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie ce fois de Koné. Harit devrait conserver son rôle de titulaire, Greenwood sera aligné à droite, Luis Henrique à gauche et Maupay pourrait garder sa place à la pointe de l’attaque.



Le onze selon l’Equipe avec Balerdi, Koné et Maupay

RulliBalerdi Kondogbia Brassier Murillo

Koné Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique

Maupay

Roberto De Zerbi était présent après Brassier ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Il a été interrogé sur le match face à l’OL : « Lyon est une équipe forte avec des joueurs comme Lacazette, Tolisso ou Matic. C’est un concurrents direct, on doit les respecter, c’est une affiche une rencontre importante. On doit prouver que l’on peut faire quelque chose d’important. Si on veut être acteur de ce championnat, on doit faire des gros matches à l’extérieur avec sérieux, caractère et courage surtout sans nos supporters… »

🎙️ #DeZerbi « Lyon est une équipe forte avec des joueurs comme Lacazette, Tolisso ou Matic. C’est un concurrents direct, on doit les respecter, c’est une affiche une rencontre importante. On doit prouver que l’on peut faire quelque chose d’important. Si on veut être acteur de ce… pic.twitter.com/OP5sOmKJEA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 20, 2024