OM-OL: « Ma femme a eu peur pour sa vie », Textor fait de graves révélations !

Dans un entretien accordé au Monde, John Textor a révélé qu’un incident non relayé s’est produit à l’intérieur du Vélodrome en marge de l’Olympico du 29 octobre dernier. Le président de l’Olympique Lyonnais aurait été pris à partie avec sa femme, en quittant l’enceinte.

John Textor s’est exprimé sur les incidents survenus à Marseille le 29 octobre. L’Américain a confié dans une interview accordée au Monde avoir été pris pour cible avec sa femme par des supporteurs marseillais alors qu’il tentait de quitter le Stade Vélodrome en voiture après l’annulation de la rencontre.

👤 Dans une interview au Monde, le président de l’Olympique Lyonnais John Textor révèle avoir été pris pour cible par des supporteurs marseillais alors qu’il tentait de quitter le Stade Vélodrome en voiture après l’annulation du match OM-OL https://t.co/vg59Ob8Jw1 — RMC Sport (@RMCsport) December 14, 2023

A LIRE AUSSI: OM: Riolo flingue le recrutement de Longoria !

« Ma femme était allongée sur le sol »

« Ma femme a eu peur pour sa vie », #Textor dit avoir été pris pour cible par des supporteurs marseillais en quittant le Vélodrome#OMOL

(Le Monde via RMC : https://t.co/RIqWx0GcIj) pic.twitter.com/HP8z79zKO7 — OL+ (@OL__Plus) December 14, 2023

« J’ai parlé le soir même. Ensuite, il y a eu un autre incident, impliquant mon épouse et moi. Il est faux de dire que tout s’est passé à l’extérieur du Stade-Vélodrome, a affirmé John Textor. Quand nous avons voulu quitter les lieux, notre véhicule a été entouré de supporteurs alors que nous étions encore dans le périmètre du stade. Ils ont secoué notre van, tapé sur les vitres… Ma femme était allongée sur le sol du véhicule, elle a eu peur pour sa vie. Et cela s’est passé dans le périmètre du stade ! Je ne m’attendais pas à ce que Marseille soit puni sur le plan sportif, mais j’aurais aimé que la LFP édicte de nouvelles règles de sécurité plus sévères », a-t-il ajouté.