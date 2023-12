OM: Riolo flingue le recrutement de Longoria !

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a vivement critiqué le recrutement de l’Olympique de Marseille lors des deux derniers mercatos. L’éditorialiste pointe du doigt Pablo Longoria, qu’il juge responsable de ces échecs.

L’OM a beaucoup dépensé lors des derniers mercatos avec notamment les arrivées de Vitinha pour 32 millions d’euros , les 17 millions investis sur Iliman Ndiaye, les 13 millions misés sur Renan Lodi, ou encore les 13 millions déboursés pour Ismaïla Sarr. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a vivement critiqué les derniers recrutements de Pablo Longoria : « C’est là que tu te rends compte que le recrutement est raté. Il n’y a rien pour changer, pas de solution de secours, a déploré le journaliste. Les joueurs qui entrent ne sont pas bons, donc tu vas user le 11 titulaire, qui a déjà accumulé plusieurs matches sur les dernières semaines. Longoria a raté les deux derniers mercatos, celui de janvier de l’année dernière et celui de cet été. »

« Longoria a dépensé de l’argent, c’est raté »

L’OM a investi près de 200 millions d’euros en deux saisons. Un échec pour le journaliste : « Tu es allé à la caisse avec des produits pourris. Tu as dépensé de l’argent, c’est raté, comme le PSG avec Kolo Muani. »

Riolo considère que l’OM a eu tort d’aller recruter en D2 anglaise : « Tu fais tes courses avec ton panier, tu prends du Championship et quand t’arrives à la caisse tu penses que t’as des bons produits ? Tu n’es pas allé dans une épicerie de luxe là, tu as pris dans un rayon en fond de magasin. Techniquement, tu as vu le niveau ? Sarr on le connaissait, techniquement, il ne va pas apprendre à jouer au ballon à 28 ans. On l’a vu à Rennes à l’époque, cela a toujours été un tout droit. Tu le voyais que ce n’était pas un bon joueur. »