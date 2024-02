OM – OL / Meité : « je ne trouve pas que c’était léger »

Marseille s’est incliné 1-0 hier dans ce choc de l’Olympico au Groupama Stadium. Une déception de plus pour l’OM, qui peine à se rapprocher des places qualificatives pour la ligue des champions. Le défenseur central Bamo Meïté a donné son ressenti sur le match en zone mixte.

Selon lui, il y a tout de même du positif : « Il en fallait un peu plus. Il n’y a pas tout à gommer ni à jeter. On aurait pu faire mieux sur certaines actions. On continue à avancer. On a eu des temps faibles et des temps forts sur lesquels on a essayé de pousser sans réussir à marquer. Une fois mené au score, on sait que c’est compliqué. »

📊 Le momentum de cet Olympico ! L’@OM_Officiel a poussé en 2e période mais l’@OL a su résister 💪#OLOM (1-0) pic.twitter.com/CAf8ac7CO0 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 4, 2024

« On a failli revenir »

« Il faut aussi retenir le caractère de l’équipe. On n’a pas lâché, on a continué à pousser alors que ça aurait pu faire 2-0. »On a failli revenir, ‘Auba’ a failli marquer. On a été costaud, on s’est pas mal débrouillé avec le ballon, je ne trouve pas que c’était léger. On est tous déçu et on est focus sur le match de vendredi. Dans une saison, il y a des hauts et des bas. Avant cela, on a vécu une période creuse où on gagnait moins. Peut-être que les gens ont pensé que l’OM ne savait plus gagner. On a montré qu’on était capable de gagner. »

Le défenseur ivoirien, positionné au poste de latéral droit n’était pas à son aise et ça s’est senti. Il a d’ailleurs était remplacé à l’heure de jeu par le titulaire habituel, Jonathan Clauss.