OL – OM : « Nom de code : Albatros. Utilité : arrêter des pénaltys, pour le reste… »

L’OM s’est incliné 1-0 face à Lyon ce mercredi soir et est donc éliminé de la Coupe de France… Yohann Pelé s’est encore mis en valeur dans son exercice préféré mais pas vraiment dans le reste…

L’OM est éliminé de la Coupe de France… Ce mercredi, André Villas-Boas et ses joueurs se sont inclinés 1-0 au Groupama Stadium à cause d’un but d’Houssem Aouar. Décevants sur le terrain, les Marseillais n’ont plus aucune chance de décrocher un trophée en fin de saison.

La note de Y. Pelé :

5,5/10

son appréciation