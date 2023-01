Au micro de RMC, Pascal Olmeta s’est exprimé sur le retour canon des Marseillais en Ligue 1. Pour l’ancien joueur de l’OM, il sera difficile d’arrêter les hommes d’Igor Tudor !

L’Olympique de Marseille a un calendrier chargé depuis le retour après la trêve liée à la Coupe du Monde. Victoire 6-1 contre Toulouse au Vélodrome, efficacité et 3 points contre Montpellier ce lundi, les Marseillais sont en pleine forme.

Si on regarde au milieu, avec la rentrée de Dimitri Payet, il y a beaucoup de choses qui ont changé — Olmeta

Ce n’est pas pour déplaire à Pascal Olmeta qui était sur RMC ce mardi. L’ancien joueur marseillais pense que rien ne peut réellement arrêter les joueurs d’Igor Tudor après le retour fracassant qu’ils ont réalisé.

« Les joueurs répondent très bien aux demandes d’Igor Tudor. Jusqu’à maintenant, on voit l’intensité qu’ils peuvent mettre voire l’agressivité pour compenser certaines lacunes. Si on regarde au milieu, avec la rentrée de Dimitri Payet, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu ne décroches pas de Lens, à quatre points, c’est fantastique. Ils font le plein. Ce matin ils se sont levés, bonne année, bonne santé et ils sont en pleine bourre. Pour les arrêter cela va être difficile! » Pascal Olmeta – Source : RMC (03/01/23)

On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant —

« But de Payet face à Nîmes ! Il sera l’homme de cette seconde partie de championnat, je l’annonce. Comment ça il n’a plus de concurrence? On parlait de Dieng, il peut très bien faire descendre Sanchez et mettre Dieng en numéro 9. Ünder aussi, Guendouzi… Déjà ils vont certainement recruter. On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)

« Tu veux que je te dise un truc? Payet a tellement été bon dans les matchs de préparation que l’OM va se dire : on fait confiance à Payet, on ne recrute personne. Vous verrez ! Faire venir un joueur offensif dans le rôle d’Harit, on sait que c’est très cher. Tous les joueurs offensifs sont les joueurs les plus chers. Maintenant, vu que je pense que l’on n’aura pas les moyens d’avoir un joueur de talent à un tarif réduit, la seule chose qu’il peut se passer, c’est de se faire prêter un joueur qui a du talent mais qui ne joue pas dans un autre club ou qui est en embrouille » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)