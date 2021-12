OM : Olmeta n’a toujours pas digéré la mise à l’écart de Steve Mandanda…

La saison n’est pas encore terminée mais c’est déjà historique : Mandanda a définitivement perdu sa place de titulaire dans le onze de Jorge Sampaoli. Plusieurs consultants le soutiennent malgré les bonnes prestations de l’Espagnol.

L’Olympique de Marseille a enfin pris de l’avance pour la succession de Steve Mandanda. Avec l’arrivée de Pau Lopez, les supporters pensaient qu’une transition douce serait effectuée par le coach Jorge Sampaoli mais ça n’a pas vraiment été le cas.

Mandanda a débuté la saison puisque Pau Lopez était encore léger physiquement. Dès la fin du mois d’août, l’Espagnol a été apte et a petit à petit gagné la confiance du coach argentin… Si bien que Mandanda n’a joué que deux matchs après l’installation de l’ancien joueur de l’AS Roma.

Pau Lopez n’a aucun style de gardien de but — Olmeta

Plusieurs journalistes et consultants ne comprennent d’ailleurs toujours pas pourquoi la légende vivante marseillaise n’a plus de temps de jeu. Pascal Olmeta, ancien gardien de l’Olympique de Marseille a été questionné à ce sujet par le journal La Provence.

A LIRE AUSSI : OL – OM : La réponse sèche d’Aulas aux accusations de l’arbitre !

Pour lui, Pau Lopez n’a aucun style de jeu et n’est pas aussi bon balle au pied que ce que l’on peut croire… L’ancien marseillais ne veut même pas entrer dans le débat : Mandanda doit faire son retour dans les cages de l’OM.

« Je suis 100% pro-Steve. Lopez a des qualités, mais il ne prend pas d’initiatives au pied, et il dégage en touche dès qu’il est pressé. En plus, il n’a aucun style de gardien de but » Pascal Olmeta – Source : La Provence (15/12/21)

Préféré à Mandanda, le gardien espagnol s’impose par ses performances dans les buts olympiens #OM #TeamOM https://t.co/AslUxb89YM — La Provence OM (@OMLaProvence) December 15, 2021

C’est difficile d’avoir une concurrence dans le but, mais je ne peux pas faire de promesse — Sampaoli

« Mandanda jouer l’Europa Conférence League? Je ne peux pas promettre une compétition à un joueur, ce n’est pas dans ma nature. C’est une promesse que je peux rompre plus tard. J’avais besoin de donner du temps de jeu à Steve, plus que ce que j’ai pu faire jusqu’à présent. C’est difficile d’avoir une concurrence dans le but, mais je ne peux pas faire de promesse. Je choisis toujours celui que je pense être le meilleur à l’instant T » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse