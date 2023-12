OM : Olmeta révèle des anecdotes juste hallucinantes !

Au cours d’un entretien accordé à So Foot, l’ancien gardien de but emblématique de l’Olympique de Marseille Pascal Olmeta a raconté quelques anecdotes particulièrement violentes…

L’ancien portier de l’OM Pascal Olmeta a accordé une interview au magazine So Foot. Un entretien sans filtre, ni langue de bois comme il sait si bien le faire :

« A l’OM, il y a un mec derrière le but qui n’arrêtait pas. « Hé enc… d’Olmeta, fils de p… wa wa wa » Je pensais qu’au bout de dix matchs il arrêterait. Mais non ! Alors je dis à deux potes boxeurs où il se place, et de me le ramener sur le parking après le match. Et bah je l’ai frappé – j’avais un porte-clés de voiture avec une dent de sanglier dans la paume de la main, j’ai toujours la cicatrice. Quand il est tombé, je l’ai shooté à coups de santiags dans la tête. Moi, je ne suis pas un fils de p… Ma mère, je savais d’où elle venait. Si tu ne fais pas ça, dix autres vont se mettre avec lui… Et à la fin je vais me faire tuer ! Desfois, tu sortais avec les voitures, c’était chaud. Rudi Völler s’est fait taper dessus ! Un jour, il y en a un qui touche ma Porsche, à peine. Bah je suis sorti direct. Il ne faut pas laisser faire ! A La Provence, il y avait un journaliste, un anti-Olmeta. Il écrivait toujours que j’étais mauvais, même si j’avais passé le match à chanter derrière le but avec le public ! Un jour, je le croise en rentrant au vestiaire « Tu écris avec quelle main ? « Celle-là et alors ? » Et alors, crac ! Je lui ai pété les doigts. Et oui ! »

