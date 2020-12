OM – Olympiakos (2-1) – La réaction à chaud de Villas-Boas

La réaction de l’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas après la victoire du club marseillais face à l’Olympiacos ce mardi soir au stade vélodrome (2-1).

André Villas-Boas au micro de RMC Sport après la victoire de l’OM contre l’Olympiacos en Ligue des champions (2-1) :

A lire aussi : OM – Olympiakos (2-1) – Payet : « On met fin à une série noir »

» On a encore eu un coup dur d’encaisser ce but alors qu’on maîtrisait le jeu. En deuxième mi-temps le joueurs ont poussé vers l’avant et c’est ça qui est très important dans ce match là. Ils ont trouvé la force en seconde période pour continuer à batailler et on a été récompensé. Je suis très heureux pour l’équipe, pour le groupe. Malheureusement on n’a pas marqué ce troisième but pour passer devant Olympiakos mais on jouera à fond le dernier match contre City pour bien finir cette aventure. Maintenant cela ne dépend plus de nous. On a besoin que Porto fasse au moins un match nul à l’Olympiakos. Cette victoire va nous donner de la force et de la confiance pour aller jouer à City » André Villas-Boas – Source -RMC Sport