OM – Olympiakos : Le onze marseillais avec Cuisance

L’Olympique de Marseille reçoit l’Olympiakos pour la cinquième rencontre de phase de poule de Ligue des Champions. Voici le onze choisi par le coach olympien…

4-3-3 avec benedetto et cuisance

L’OM va évoluer en 4-3-3 pour la réception de l’Olympiakos, mardi soir en Ligue des champions. André Villas-Boas a décidé d’aligner Duje Caleta-Car en défense suite à l’absence de Leonardo Balerdi, suspendu pour son rouge face à Porto. Après son but face au FC Nantes, Dario Benedetto est de nouveau titularisé en attaque. Le technicien portugais fait confiance à Michaël Cuisance dans le milieu de terrain marseillais. Pour le reste c’est du grand classique avec Mandanda dans les buts, Sakai et Amavi sur les côtés, le trio Rongier – Kamara – Cuisance au milieu et le duo Payet / Thauvin sur les ailes.

LE ONZE face à l’olympiakos

Mandanda

Sakai – Alvaro – Caleta-Car – Amavi

Kamara

Rongier – Cuisance

Thauvin – Benedetto – Payet