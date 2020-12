OM – Olympiakos : Les probables titulaires marseillais

L’OM va affronter l’Olympiakos ce mardi soir pour le compte de la 5e journée des phases de poules de Ligue Des Champions. Quel onze va aligner André Villas-Boas pour ce match ?

L’Olympique de Marseille reçoit l’Olympiakos pour la cinquième rencontre de phase de poule de Ligue des Champions. Quel onze va aligner le coach portugais?

Toujours sur un 4-3-3 avec benedetto et cuisance

L’OM devrait évoluer en 4-3-3 pour la réception de l’Olympiakos, mardi soir en Ligue des champions. André Villas-Boas pourrait aligner Duje Caleta-Car en défense avec l’absence de Leonardo Balerdi, suspendu pour son rouge face à Porto. Après son but face au FC Nantes, Dario Benedetto pourrait être titularisé en attaque.

En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a confirmé le forfait de Nemanja Radonjic, toujours blessé. Sanson se remet de son angine mais ne devrait pas être dans le onze de départ. Le technicien portugais pourrait ainsi titulariser Michaël Cuisance dans le milieu de terrain marseillais. Pour le reste on se dirige a priori vers du grand classique avec Mandanda dans les buts, Sakai et Amavi sur les côtés, le trio Rongier – Kamara – Cuisance au milieu et le duo Payet / Thauvin sur les ailes.

LE ONZE EN 4-3-3

Mandanda

Sakai – Alvaro – Caleta-Car – Amavi

Kamara

Rongier – Cuisance

Thauvin – Benedetto – Payet