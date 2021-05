OM : Olympien de la saison ? Malleville donne 4 noms !

Comme à chaque fin de saison, la question du meilleur joueur marseillais de la saison se pose. De passage sur Radio Star, René Malleville a fait un petit classement, trop indécis pour sortir qu’un seul olympien.

L’OM est arrivé dimanche dernier au bout d’une saison très compliquée. Si les bons points sont difficilement trouvables, les supporters marseillais peuvent toujours se raccrocher à la cinquième place acquise, synonyme de qualification en Europa League. Avec 3 entraîneurs différents sur une seule saison, le niveau de jeu n’était spectaculaire même si certains joueurs sont tout de même sorti du lot.

René Malleville indécis sur l’olympien de la saison

Lors d’une émission sur Radio Star, René Malleville s’est vue être posée la question sur son joueur de l’année. Le plus connu des supporters marseillais n’a pas su sortir qu’un seul nom.

“C’est un cruel dilemme. J’en ai 4. Je dis Mandanda, Milik, Kamara qui a été un démon et Lirola. Ce joueur est vraiment une découverte pour tout le monde. Kamara, on connaissait ses qualités mais ce Lirola… il m’a séduit mais alors, voilà. C’est dur de choisir. Milik, Lirola, Mandanda et Lirola pour moi sont les quatre Marseillais de la saison” René Malleville – Source: Radio Star (28/05/2021)