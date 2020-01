OM – [OLYMPIENS] MERCI AU SARRTIFICIER

Hèèè ma fouaaa, ce match de Coupe ne faisait pas vraiment match de Coupe, n’avez-vous pas ressenti cette impression vous aussi ?



Si on enlève les trois duels de Radonjic avec le gardien strasbourgeois et qu’on met à part le chef d’œuvre de Bouna le SARRTIFICIER, que reste-t-il ?

Une désagréable impression d’impuissance, de tergiversation, presque j’oserai dire, moins d’allant et d’élan collectif qu’à l’habitude, un jeu tortueux, inefficace et imprécis pour les olympiens. Ils ont pourtant fait un match sérieux, leur tort étant de croire à 2-0 que c’était plié.



On pourrait presque se demander ce qu’il se serait passé si le génie de Bouna ne s’était réveillé pour livrer ce but stratosphérique de la 32e qui mit un gros coup sur la tête des strasbourgeois plutôt cohérents jusque-là.



Impression bizarre devant cette victoire de l’OM, logique certes, dont le score ne reflète pas tout à fait la résistance strasbourgeoise qui aurait peut-être mérité un meilleur sort. D’ailleurs, on a guère envie de ressortir grand monde au coup de sifflet final. Mandanda et Amavi peut-être ? Sarr bien entendu, surtout pour son but, Kamara pour la clôture de la marque. Mais nous attendions plus. Le retour de Strasbourg après l’entame de la deuxième mi-temps, leurs occasions d’égaliser, doivent amener des réserves quant à la prestation phocéenne. Impression désagréable même si on a pas vraiment tremblé.



Et même Strasbourg de son côté, peut se mordre les doigts de ne pas y avoir assez cru. De n’avoir pas joué un match de Coupe au lieu d’un match de championnat, ce genre de rencontre qu’on joue sans l’idée qu’à la fin, l’une des deux équipes disparaît de la compétition.



Mais, ainsi que je le disais dans mon billet à chaud, titré grâce à l’ami Médéric Gasquet-Cyrus : ON EST EN SARR DE FINALE, l’essentiel est d’avoir passé ce tour et d’attendre sereinement le tirage qui déterminera le match suivant. Celui d’hier au soir sera vite oublié.



Ce que je n’oublierai pas pour ma part, sera ma longue conversation au bar de l’hôtel Marriott, qui touche quasiment le vélodrome, avec Claude Eymard, rédacteur en chef des sports de France 2, il officiait dans le car régie hier. Pas loin de 45 ans que nous ne nous étions vus, depuis que nous avions disputé une saison sous le même maillot quand nous étions minimes. Nous avons remonté le cours de nos vies, il m’a conté pour sa part sa belle carrière qui part d’une radio libre marseillaise des années 80, passe par FR3 Marseille comme l’on disait à l’époque, avant de l’amener sur les plateaux de sport d’Antenne 2 puis France 2. Ce fût un plaisir.



Et puisque je disais que nous attendons le tirage, je vous confierai qu’il m’en a assuré, les boules chaudes ou froides, ça n’existe pas. Il a toujours regardé de près comment ça se passait chaque fois qu’il a eu l’occasion d’assister à ce moment.



La conversation s’est étirée jusqu’à 1h45. Il est 3h45 au moment où j’achève ce billet. Nous saurons ce soir contre qui et où nous jouerons en quart, et nous penserons à Bordeaux avec grand appétit.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert



Vous trouverez ci-dessous mon billet à chaud sorti dès le coup de sifflet final.