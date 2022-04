2ème au classement, toujours en course en Conference League, l’OM est en passe de réussir sa saison. Une réussite que le club doit en partie à son entraineur, Jorge Sampaoli. Vivement critiqué les derniers mois en raisons de certaines contre-performances, l’entraineur argentin a su retourner la situation après une pluie de critiques de la part des supporters. Un comportement qui n’a pas plus à Thierry Audibert, notre invité lors de l’émission d’hier.

Avec la victoire contre Montpellier (2-0) au stade Vélodrome, ce dimanche, l’OM est venu conforter sa deuxième place au classement du championnat. Surtout, ce succès vient accroitre un bilan plus que positif pour les olympiens sur ces dernières semaines. C’est bien simple depuis la défaite contre Monaco survenu le 06 mars (0-1), Marseille est invaincu et a enchainé 7 victoires consécutives entre les matchs de championnat et ceux de Conference League. Une impressionnante série qu’il était difficile d’imaginer après le revers subis contre les monégasques et les nombreuses attaques de la part des supporters envers Jorge Sampaoli qui semblait perdre petit à petit son groupe.

Certains de ses choix comme laisser Milik sur le banc et ses défaites contre Nice en Coupe de France , Lyon, Clermont et Monaco en championnat commençaient à irriter sérieusement les supporters qui avaient réclamé une remise en question du coach lors d’une rencontre avec Pablo Longoria. Malgré le maintien de la place de dauphin en championnat, certains réclamaient déjà la tête de l’ancien coach de Séville. Une véhémence qui n’a pas plus à notre chroniqueur Thierry Audibert, qui s’est exprimé sur ce sujet en plateau lors de l’émission d’hier :

« J’ai écris un article deux jours après la défaite contre Monaco où j’ai mis que tout le monde m’avez gonflé parce que l’obsession, tout le monde voulait virer Sampaoli. Alors oui, il y avait une série de mauvais résultats, des joueurs moins performants mais le travail on le voyait, il y avait du travail et t’étais second et il n’y avait aucune raison d’avoir une telle véhémence ou de le lâcher » Thierry Audibert – Source : Football Club Marseille (11/04/2022) Une lutte anti Sampaoli trop violente ?

Si l’ancien sélectionneur de l’Argentine était critiquable à ce moment de la saison par rapport aux performances de l’équipe et certains de ses choix qui étaient loin d’être partagés par les supporters, la déferlante de critiques et d’insultes qu’à subi le coach notamment sur les réseaux sociaux était démesurée selon notre éditorialiste :

« Il y a eu une vraie folie anti Sampaoli sur les réseaux sociaux, les insultes au stade, la page des Dodgers, c’est allé trop loin. Tu peux critiquer, te poser des questions mais le pourrir comme on l’a fait à ce point-là, je trouve que c’est indigne de la part d’un public qui se dit connaisseur. C’était anormal de trouver une situation pareille où un type qui est dans la position où il est, avec la place au classement, le jeu que l’on a vu depuis le début de la saison , de le pourrir à ce point pour deux, trois mauvais résultats c’est impardonnable. » Thierry Audibert – Source : Football Club Marseille (11/04/2022)

