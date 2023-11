OM : « On a fabriqué une équipe de gentils joueurs qui transpirent la peur »

Sur son compte Instagram, le journaliste de Football Club de Marseille Benjamin Courmes se dit très inquiet pour l’OM en soulignant la faiblesse de l’effectif olympien construit cet été.

L’OM a concédé un match nul ce samedi lors de la 13e journée de Ligue 1. Les marseillais ont de nouveau livré une prestation catastrophique. Sur son compte Instagram, le journaliste de Football Club de Marseille Benjamin Courmes souligne le niveau affligent des recrues estivales cette équipe de l’Olympique de Marseille cette saison et se dit très inquiet pour la suite de la saison.

je n’ai pas souvenir d’un quatuor offensif aussi mauvais !

« Très inquiet pour l’OM. Cette équipe est l’une des plus faibles de la dernière décennie. Harit Correa, Ndiaye, Vitinha, je n’ai pas souvenir d’un quatuor offensif aussi mauvais. Pris Individuellement, ces joueurs seraient peut être performants dans une équipe qui tourne, entourés de tauliers qui assumeraient la responsabilité du jeu et des résultats. On a malheureusement fabriqué une équipe de gentils joueurs qui transpirent la peur. Gattuso est clairement en train de s’en rendre compte.

Et cette peur ils sont en train de nous la transmettre. A la lecture du classement elle est tout à fait légitime. »