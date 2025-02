OM : on a perdu Luis Henrique !

L’OM s’est vraiment raté face à Nice dimanche avec ce logique défaite 2-0. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique lors de cette dernière rencontre de la 19e journée de Ligue 1.

Pour ce derby face à l’OGC Nice, De Zerbi a choisi de titulariser Brassier, avec les retours de Merlin, Rongier et Murillo. En première mi-temps, l’OM a dominé la possession (65% contre 35%) mais a concédé l’ouverture du score dès la 9e minute. Evann Guessand a profité d’une erreur défensive de Brassier pour marquer d’un piqué. Rulli a évité d’autres buts, repoussant des tentatives de Clauss (43’) et Laborde (36’).

En seconde période, Nice a doublé la mise grâce à Mohamed-Ali Cho (51’) après une nouvelle erreur de Brassier. Malgré plusieurs occasions pour l’OM, comme une reprise de Rabiot sauvée sur la ligne (55’) et un tir de Greenwood au-dessus du but (59’), les Marseillais n’ont pas réussi à réduire l’écart. Le 2-0 final reflète la solidité défensive de Nice, qui a maîtrisé le match. Les Marseillais manquaient de précision et de vivacité pour rivaliser avec l’organisation niçoise.

A lire : OM : Riolo pointe du doigt un très gros problème

La note de Luis Henrique : 3/10

Son appréciation

Déjà auteur d’une première mi-temps médiocre face à Strasbourg la semaine dernière, Luis Henrique a été totalement invisible lors de cette rencontre. Inexistant tant en attaque qu’en défense, il n’a apporté aucune réelle contribution, à l’exception d’un centre dangereux à la 55e minute. Défensivement, il n’a jamais été présent pour effectuer les replacements nécessaires et a fait preuve de maladresse avec le ballon, il a manqué un bon nombre de passe et n’a pas senti le jeu. Un match à oublier…

Les notes des médias