Joueur incontournable la saison dernière, Luan Peres a été transféré au Fenerbahçe lors du mercato estival, rapportant près de 5 millions d’euros à l’OM. Alors que la défense olympienne est actuellement un casse-tête, les intervenants de Débat Foot Marseille se sont demandés s’il n’aurait pas dû rester dans l’effectif.

Notre consultant Jean Charles De Bono estime qu’une défense avec Mbemba, Saliba et Peres aurait été plus solide.

« Cette saison, si tu as Mbemba, Saliba et Luan Peres, au niveau technique et défensif c’est pas du tout la même défense. Pour moi on a régressé dans la qualité par rapport à l’année dernière » Jean Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 10/10/2022

Le départ de Peres je n’ai pas compris

» Il y a du pour et du contre. Je pense que Peres, effectivement il y a de la qualité de pied que t’as perdu sur le côté gauche mais physiquement des joueurs comme Gigot c’est plus solide. Saliba d’accord tu l’as perdu mais t’as gagné Mbemba, après le reste… Le départ de Peres je n’ai pas compris, parce que sous Tudor, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. (…) Du coup tu vends de joueurs peu cher, ça a aucun intérêt de vente pure et il aurait joué cette saison. Avec les défauts qu’on a vu, dans ce système là ça aurait été un peu moins visible, il avait quand même un bon pied avec une bonne qualité de relance mais il avait aussi des défauts » Nicolas Fillhol – Débat Foot Marseille – 10/10/2022

« Money, money, il fallait impérativement des rentrées d’argent et c’était le seul qui était bankable de suite puisqu’il avait pas un gros salaire. C’est pour ça qu’il est parti. Souvent, il avait des petits problèmes quand il jouait latéral gauche mais en défense à trois ça aurait été bon. » Thierry « Titi cest toi le boss » – Débat Foot Marseille – 10/10/2022

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria veut un ancien lyonnais (libre en juin prochain) ?

OM : Payet / Gerson c’est quoi le problème ? GUENDOUZI DEPENDANCE ?