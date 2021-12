OM : « On a un problème, c’est l’intégration de Milik et Lirola dans cette équipe »

Voici un extrait du dernier Débat Foot Marseille diffusé ce lundi. Notre journaliste Mourad Aerts explique ce qui a cassé la dynamique de jeu du début de saison. Pour lui l’intégration de Lirola et Milik est un problème.

Pour notre journaliste, Sampaoli va devoir corriger sa copie car l’intégration dans le onze de Lirola et Milik a cassé la dynamique de jeu.

Le moins bien de l’OM correspond aux retours de Milik et Lirola — Mourad

« Parce qu’il a fallu faire de la place à Lirola. Sampaoli a expliqué que l’on a besoin d’avoir un arrière qui doit défendre dans l’axe, ce n’est pas ce que fait Lirola, c’est ce que fais Rongier. On a fait des sacrifices pour Lirola, pourquoi on a fait tant d’efforts pour le prendre ? On a un problème, c’est l’intégration de Milik et Lirola dans cette équipe. Il y a des défaillances individuelles comme Konrad par exemple. Le schéma a changé, avant tu jouais avec Payet ou Harit en faux neuf, et maintenant tu as Milik en pointe, Lirola a été arrière droit contre Metz, Clermont il a été nul à chier. Il n’arrive pas a s’intégrer à d’autres consigne. Le moins bien de l’OM correspond aux retours de Milik et Lirola. On est sur de belles lignes, il y a un vrai problème tactique, beaucoup de mecs se planquent. Sampaoli va devoir changer des choses car il a promis autre chose. » Mourad Aerts – source : FCMarseille (29/11/2021)

L’OM a longtemps négocié avec la Fiorentina pour finalement obtenir le transfert du latéral espagol pour un montant estimé à 12M€. Dans cet entretien publié en novembre par la Provence, Pol Lirola revient notamment sur les coulisses de son retour à l’OM.

« La vérité, c’est que je ne savais pas si je pourrais revenir, parce que les jours passaient et que le transfert ne se faisait pas. J’avoue que j’ai eu des moments d’énervement. Le coach m’attendait, Pablo continuait à négocier. L’intérêt de l’Atalanta m’est revenu aux oreilles, et même si j’adorerais jouer la Champions League, j’ai tout de suite dit à mon agent que je ne voulais jouer que pour l’OM. Si les négociations avec l’OM avaient échoué, on aurait écouté les autres offres » Pol Lirola – Source : La Provence (19/11/21)