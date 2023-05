OM : On aura besoin de ce Clauss pour la fin de saison

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face au SCO Angers en clôture de la 35e journée de Ligue 1 ce dimanche. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation individuelle de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Jonathan Clauss.

L’Olympique de Marseille a longtemps été incapable de concrétiser sa grosse domination face au SCO ce dimanche. Pire, les visiteur en bloc bas ont ouvert le score suite à un contre très bien conclu par Sima (0-1 / 29′). L’OM avait pourtant bien entamé le match avec une grosse occasion pour Payet bien sortie par Bernardoni. Puis, le jeu a été moins intense et les visiteurs ont en profité. En seconde période, Sanchez a relancé son équipe bien servi par Clauss. Malinovskyi s’est un peu réveillé permettant à Payet de marquer le but du 2-1. Enfin, Veretout a transformé un penalty validé par la VAR pour une main flagrante dans la surface. L’OM s’impose 3-1 mais aurait pu d’avantage soigner son goal-average, notamment sur de grosses occasions de Vitinha et Tavares en fin de match.

La note de Jonathan Clauss : 7/10

Son appréciation

Clauss, enfin décisif

L’une des valeurs sûres d’Igor Tudor en début de saison, il s’était peu à peu effacé lors des rencontres depuis quelques mois. Cela faisait une dizaine de matchs que le piston n’avait plus été décisif et trop brouillon dans ses centres et prise de balle. Face à Angers et un bloc bas, il a réussi à se créer des espaces et être plus précis dans ses ballons donnés. Lancé à gauche en fin de première mi-temps, il donne notamment un cadeau à Alexis Sanchez qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans les filets. Les Marseillais auront besoin de ce genre de prestation pour les dernières rencontres.

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Aligné comme piston gauche et pas loin de reprendre une belle passe d’Ünder (24e), il est l’auteur d’un centre décisif pour Sanchez (34e), qui surgit dans le dos de la défense centrale angevine. Remplacé par NUNO TAVARES (65e), dynamique et brouillon. Maxifoot 7/10 cela faisait 13 matchs qu’il n’avait pas été décisif. Le piston droit, encore aligné à gauche, a délivré un caviar à Sanchez pour le but de l’égalisation. Sans être à son meilleur niveau, il a montré des choses intéressantes durant une heure dans son couloir. Foot Mercato 7,5/10 positionné sur le coté gauche pour cette rencontre, l’ancien Lensois a montré un bien meilleur visage que lors de ses dernières sorties. Il a réalisé plusieurs bons centres pour ses coéquipiers. Ses appels et ses transversales ont été également très intéressants. Il est auteur d’une magnifique passe décisive sur un centre pour Sanchez. Et si finalement, il n’était pas plus à son aise dans le couloir gauche ?

Je mets l’équipe que je vois gagner

« Si Lens fait match nul et qu’on l’emporte, la différence de buts peut faire la différence… On aurait aimé marquer plus, c’est dommage, mais il faut retenir la victoire et le nombre de points obtenus. (…) Payet a fait un bon match. C’était un choix différent, on s’attendait à un bloc bas du côté d’Angers. J’ai mis deux milieux de terrain et deux joueurs en soutien d’Alexis (Sanchez), dont lui et Malinovskyi, ainsi que des joueurs de couloirs offensifs avec Clauss et Ünder pour avoir des un contre un. Je suis content de la prestation de tous les joueurs. Tout le monde a bien joué. Maintenant, il faut voir ce qui nous attend pour les trois derniers matches. Encore une fois, je fais des choix en fonction de ce que je vois, je mets l’équipe que je vois gagner. J’ai mis Rongier là car j’ai vu Angers jouer comme ça. L’avoir en défense me permettait d’avoir un joueur qui pouvait monter au milieu de terrain« . Igor Tudor – Source : Conférence de presse (15/05/2023)