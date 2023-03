OM : On connait les dates des mercatos été 2023 et hiver 2024 !

La LFP a communiqué les dates des mercatos pour la saison 2023-2024. Les clubs de Ligue 1 auront tous la possibilité de transférer jusqu’au 1er septembre inclus.

Réuni ce jeudi, le conseil d’administration de la LFP a adopté les dates des mercatos pour la saison 2023-2024. Le mercato estival débutera le samedi 10 juin 2023 et s’achèvera le vendredi 1er septembre 2023. Le mercato d’hiver, quant à lui, s’ouvrira le lundi 1er janvier 2024 et se terminera le mercredi 31 janvier 2024. L’Olympique de Marseille est toujours sous la menace d’une interdiction de recrutement dans le cadre de l’affaire Pape Gueye. Le club n’a toujours pas été fixé concernant le recours qu’il a déposé au Tribunal arbitral du sport. Le verdict devrait être prononcé dans les prochaines semaines.

À LIRE AUSSI : OM : « Vitinha ? La trêve internationale peut le relancer »

💰 La LFP a annoncé les dates des deux prochains mercatos pour la saison 2023-2024 : 🗓 Été : du samedi 10 juin 2023 au vendredi 1er septembre 2023. 🗓 Hiver : du lundi 1er janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024. — RMC Sport (@RMCsport) March 23, 2023

Riolo lâche une bombe concernant le PSG et la LFP

« C’est quelque chose que Campos a déjà fait de descendre sur le terrain, à Monaco et à Lille notamment. je ne parle parle pas de son comportement, je ne le défend pas, mais je dis juste qu’il y a une hypothèse qui se tient que le bordel qu’il met au bord du terrain, l’agitation qu’il crée ça a un effet sur les joueurs parce que Galtier est neutre et que les joueurs ne l’écoutent plus, on sait que la moitié du vestiaire n’est plus derrière lui. la LFP va -t- elle statuer sur ce cas la ? pardon mais la LFP c’est qui ? L’orléanais (ndlr Vincent Labrune) il ne cesse de répéter qu’il n’a qu’un seul patron sur terre c’est Nasser Al Khelaifi » Daniel Riolo – Source : RMC Sport (19/02/2023)