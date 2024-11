Rongier : « J’ai fermé ma bouche et j’ai travaillé ! »

Après la victoire olympienne à Lens ce samedi (1-3) à laquelle il a participé avec une prestation solide dans l’entre jeu et le but de l’ouverture du score notamment, Valentin Rongier s’est exprimé sur la rencontre en zone mixte.

Pour son grand retour en tant que titulaire dans l’entre jeu olympien, Valentin Rongier s’est montré au niveau hier soir. Il s’est confié après la rencontre sur comment l’équipe avait abordé ce match et sur ses sensations personnelles après son retour dans le 11.

« J’ai toujours fait preuve d’humilité… »

L’ancien nantais a donc évoqué, au micro de Maritima et de France Bleu Provence notamment, la manière dont les olympiens avaient préparer cette rencontre très importante : « On a très bien travaillé toute la semaine, on a très bien préparé le match (…) On n’était pas perdu sur le terrain . ». Il a également évoqué son cas personnel en partageant ses sensations de revenir dans la peau d’un titulaire : « J’ai toujours fait preuve d’humilité(…) Durant tous ces mois de blessure c’est ce qui m’a animé(…) Il n’y a que le travail qui paye, j’ai fermé ma bouche, j’ai travaillé et ce soir ça paye, je suis content et j’espère que ça continuera dans ce sens. »

L’excellent match du mâconnais lui a même valu la récompense d’homme du match. Un titre pour lequel son coéquipier Bilal Nadir l’a chaleureusement félicité au micro de beIN Sports.

📺 #beINLIGUE1

🎙️ Bilal Nadir : « Je tiens à féliciter Valentin (…) ce soir, il a montré une grosse force de caractère. »

🏆 Valentin Rongier élu homme du match ! #Ligue1McDonalds #RCLOM pic.twitter.com/qoULgklykw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 23, 2024

