OM : On en sait plus sur la blessure de Sarr

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Plusieurs internationaux de l’OM ont été convoqués avec leur sélection lors de cette trêve internationale. Ismaila Sarr souffre d’une lésion au niveau des Ischio-jambiers gauches.

Selon le compte @GaindeYi, « les joueurs Boulaye Dia et Ismaila Sarr qui étaient convoqués pour le match amical Sénégal-Algérie du 12 septembre 2023 se sont blessés pendant les séances d’entrainement. Les examens cliniques et échographiques ont révélé une lésion du muscle droit fémoral pour Boulaye Dia, et une lésion au niveau des Ischio-jambiers gauches pour Ismaila Sarr. Les deux joueurs seront indisponibles pour au moins deux semaines et par conséquent, ils ont été libérés pour rejoindre leurs clubs respectifs. »

Sarr indisponible pour au moins deux semaines

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Bonne nouvelle pour Marcelino !

Les joueurs Boulaye Dia et Ismaila Sarr qui étaient convoqués pour le match amical Sénégal-Algérie du 12 septembre 2023 se sont blessés pendant les séances d’entrainement. Les examens cliniques et échographiques ont révélé une lésion du muscle droit fémoral pour Boulaye Dia, et… pic.twitter.com/1FybRQo940 — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) September 10, 2023

Le Sénégal a affrontait le Rwanda, et mardi prochain jouera contre l’Algérie, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN). La sélection sénégalaise devra se passer de l’attaquant de l’OM Ismaila Sarr. En effet, ce dernier s’est blessé et va rentrer à Marseille se soigner.

Selon les informations de Record Sénégal, l’ailier de l’Olympique de Marseille a subi une blessure qui le contraindra à regagner la France plus tôt que prévu. Cette nouvelle est un coup dur pour le sélectionneur Aliou Cissé, qui devra se passer des services de l’ancien ailier de Watford, notamment lors du match contre les redoutables Fennecs d’Algérie. Cette situation pourrait également être un gros coup dur pour l’Olympique de Marseille.